"تجار لبنان الشمالي" تدعم الحريري لتشكيل حكومة إنقاذ

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن الجمعية رحبت بعودة الرئيس سعد الحريري إلى لبنان، معتبرة إياه شخصية وطنية محترمة وموثوقة، تمتلك الخبرة والرؤية والقدرة على قيادة البلاد في هذه المرحلة الحرجة، وتعكس تطلعات الشعب اللبناني وتحظى بالدعم العربي والدولي.

وطالبت الجمعية الجميع بالتعاون مع الحريري وكذلك تسهيل مهمته للبقاء في لبنان ودعمه لتشكيل حكومة إنقاذية، دون وضع شروط أو عراقيل تعيق هذه العملية الحيوية، داعية القوى السياسية إلى تحمل مسؤولياتها والتخلي عن المناكفات والمصالح الضيقة، والالتزام بمبدأ الحوار من أجل مصلحة لبنان.

8 فبراير, 16:12 GMT

وأعربت الجمعية عن تضامنها مع الحريري في جهوده لإنقاذ لبنان من الانهيار، كما أعلنت استعدادها للمشاركة في أي خطة وطنية شاملة تهدف إلى إعادة الاستقرار والنمو والتنمية إلى لبنان، مشددة على أهمية حماية حقوق ومصالح القطاعات المنتجة والعاملة في البلاد.

يذكر أن رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سعد الحريري كان قد وصل إلى بيروت، أمس الأحد، للمشاركة في ذكرى اغتيال والده رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري إثر تفجير بالعاصمة اللبنانية في الرابع عشر من شهر فبراير/ شباط عام 2005.

ويعتزم تيار "المستقبل" في لبنان إحياء الذكرى عبر العديد من الفعاليات في محيط ضريحه بساحة الشهداء بوسط العاصمة اللبنانية بيروت وفي موقع اغتيال رفيق الحريري، إلى جانب زيارات لمسقط رأسه في مدينة صيدا عاصمة الجنوب اللبناني ومنزله في بيت الوسط بالعاصمة بيروت.