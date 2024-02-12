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ملتقى الحوار السياسي يعلن عن خارطة لحل الأزمة الليبية

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دبي - محمود عبدالرازق - جاءت فكرة ملتقى الحوار السياسي كمبادرة وطنية شاملة تدعو لبناء الدولة الحديثة على أسس واضحة وصولا لسلطة موحدة تشريعية وتنفيذية ودستور يتفق عليه كل الليبيين، وذلك لتحقيق الاستقرار والانتقال من المراحل المؤقتة الدائمة لدولة المؤسسات والدستور.

يأتي ذلك فق الاتفاق على الالتزام بحماية وحدة ليبيا الوطنية، وسيادتها، واستقلالها، والالتزام الكامل بالإعلان الدستوري والعملية السياسية المبنية على مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة، والالتزام بأهمية صياغة الدستور الدائم للبلاد، وغيرها من النقاط وصولا للانتخابات.

© Gulf 365 . Maher al-shaeriملتقى الحوار السياسي يعلن عن خارطة لحل الأزمة الليبية

ملتقى الحوار السياسي يعلن عن خارطة لحل الأزمة الليبية - الخليج 365 عربي, 1920, 12.02.2024

ملتقى الحوار السياسي يعلن عن خارطة لحل الأزمة الليبية

© Gulf 365 . Maher al-shaeri

وقال محمد القدار، رئيس اللجنة التحضيرية لخارطة الطريق لحل الأزمة الليبية رئيس المكتب السياسي للجنة الـ90، إن المستهدفين من هذا اللقاء هم النشطاء السياسيين ومؤسسات المجتمع المدني والمكونات الثقافية بمختلف توجهاتها.

وتابع القدار في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أنه تم الإعلان اليوم عن إيجاد خارطة طريق لحل للأزمة الليبية في ظل الاتفاق السياسي، وذلك لتوضيح مفهوم أن العملية السياسية ملك لكل الليبيين وليست للأجسام السياسية المنبثقة عن الاتفاق السياسي.
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وأكد القدار أن لجنة الحوار السياسي قامت بالتواصل والحوار مع عدد من الكتل الحزبية مؤسسات المجتمع المدني وعدد من المكونات الثقافية للخروج بحلول حقيقية لحل الأزمة.

واختتم المسؤول الليبي لقوله إن لجنة التسعين أُسست في فبراير/ شباط 2023، وفق المعايير التي حددها الاتفاق السياسي مع مراعاة التنوع الجغرافي والمكون الثقافي والمقدرة والكفاءة المهنية، وستكون هذه اللجنة لجنة رفيعة المستوى.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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