مسؤول في حكومة صنعاء لـ"الخليج 365": لا نعول على قرارات مجلس الأمن التي تشعل الحروب ولا تحقق السلام

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11 فبراير, 13:55 GMT
وتابع الحميري: "منذ أن صدرت قرارات مجلس الأمن بشأن اليمن لم يأت هذا المجلس بخير، كما أن تاريخ قراراته تقول إنه لم يحقق يوماً ما أي تحسن أمني في اليمن أو المنطقة".
وأكمل قائلا: "بالتالي سواء كانت هناك قرارات جديدة للمجلس أو مكررة، فالأشهر الماضية وجلسات المجلس الأخيرة بشأن فلسطين تقول لنا وللعالم، إنه أصبح مجلس مُشعِل للحرب ولا يسعى لتحقيق شعار الأمن والسلام الذي يرفعه".
وفيما يتعلق بمصير اتفاق الحديدة في اليمن، يقول الحميري، إن "ثباته من عدمه يعتمد على ما تقرره قواتنا المسلحة وقائد الثورة، كما أن تحركاتنا في البحر الأحمر، فنحن نعيد ونكرر بأن موقفنا لا يستهدف سوى السفن الصهيونية فقط".
ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا مغلقا اليوم لمناقشة آخر التطورات في اليمن، إلى جانب متابعة التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية.
5 فبراير, 12:06 GMT
ومن المقرر أن يتحدث خلال الاجتماع السري حول اليمن كل من هانس غروندبرغ، المبعوث الأممي الخاص لليمن، وإيدام وسمو، مدير مكتب الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة. وسيتم التركيز في الاجتماع على جهود الهيئات الأممية لتنفيذ اتفاق الحديدة لوقف إطلاق النار في اليمن، بناء على تقرير رئيس بعثة تثبيت اتفاق الحديدة الجنرال مايكل بيري.
وفي 12 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأت أمريكا وبريطانيا هجومًا واسعًا على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي.
6 فبراير, 12:54 GMT
ووسعت "أنصار الله"، في الآونة الأخيرة، هجماتها في البحرين الأحمر والعربي، إذ تقول إنها تستهدف "السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها"، لتشمل السفن الأمريكية والبريطانية، رداً على الضربات التي تنفذها واشنطن ولندن على مواقع للجماعة.
وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود، وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.