وزير إسرائيلي: إذا كان ثمن اتفاقيات السلام هو دولة فلسطينية فأنا أتخلى عنها

دبي - محمود عبدالرازق - وقال في مقابلة تلفزيونية نشرها عبر حسابه على "إكس": "إذا كان ثمن توسيع اتفاقيات السلام هو دولة فلسطينية فأنا أتخلى عن اتفاقيات السلام".

وكانت الحكومة الإسرائيلية عينت في آخر أيام ديسمبر/ كانون الأول الماضي، يسرائيل كاتس، في منصب وزير الخارجية، بدلا من إيلي كوهين، ضمن تعديل وزاري.

وقالت الحكومة في بيان لها إنه "تمت الموافقة من الحكومة على تعيين إيلي كوهين في منصب وزير الطاقة والبنية التحتية.. وتعيين يسرائيل كاتس في منصب وزير الخارجية، وسيستمر كوهين في العمل كعضو في اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي".

وكان الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، أمس السبت، دعا المملكة العربية السعودية إلى تطبيع العلاقات مع بلاده، لأن ذلك سيكون بمثابة انتصار على حركة "حماس" الفلسطينية، وفق تقديراته.

2 نوفمبر 2023, 14:28 GMT

وقال هرتسوغ في مؤتمر ميونيخ للأمن، إن أحد "أهداف "حماس" عندما هاجمت إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 كان تعطيل المحادثات لإقامة علاقات مع الرياض"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأضاف مجادلا: "لهذا السبب، فإن المضي قدما مع السعودية سيكون بوضوح انتصارا على ما فعلته "حماس"، ولهذا السبب أعتقد حقا أن المضي قدما نحو التطبيع وبذل كل ما يمكن بذله من جهود يمثل فرصة تاريخية مهمة للغاية".