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نائب رئيس مجلس السيادة بالسودان يتوجه إلى أوغندا

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القاهرة - سامية سيد - توجه نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان مالك عقار، اليوم الأربعاء، إلى أوغندا فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، وتأتى الزيارة ضمن جولة يزور خلالها عدة دول أفريقية. 

وذكر إعلام مجلس السيادة الانتقالي، في بيان اليوم، أن نائب رئيس المجلس، سيجري خلال الزيارة، لقاء مع الرئيس الأوغندى يورى موسيفيني، لمناقشة تطورات الأوضاع الراهنة في السودان.

كما تتناول الزيارة مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين السودان وأوغندا، كما سيلتقي نائب رئيس مجلس السيادة، خلال الزيارة، البعثات الدبلوماسية الأوربية والأفريقية. 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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