الخليج اليوم .. الدوحة: "حماس" أبلغتنا بتلقيها شحنة أدوية للأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري، أن الدوحة تلقت تأكيدات من حركة "حماس" باستلام شحنة من الأدوية والبدء في إيصالها إلى الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.

وأضاف أن هذه الخطوة جاءت تنفيذا لاتفاق الحركة وإسرائيل بوساطة دولة قطر بالتعاون مع فرنسا منتصف الشهر الماضي.

وأوضح الأنصاري أن قطر تلقت هذه التأكيدات باعتبارها وسيطا في الاتفاق الذي يشمل إدخال أدوية وشحنة مساعدات إنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة، لا سيما في المناطق الأكثر تأثرا وتضررا، مقابل إيصال الأدوية التي يحتاج إليها الأسرى في القطاع.

وأكد المتحدث استمرار الوساطة القطرية في مختلف الملفات، مع الشركاء الإقليميين والدوليين، خاصة في تبادل الأسرى والمحتجزين والجوانب الإنسانية والإخلاء الطبي في إطار الجهود القطرية لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

المصدر: وزارة الخارجية القطرية