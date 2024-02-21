الخليج اليوم .. نيمار يخطف الأنظار بالعقال والبشت.. ويرقص العرضة السعودية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

خطف نجم نادي الهلال السعودي، اللاعب البرازيلي، نيمار دا سيلفا، الأنظار وهو يرتدي الزي السعودي، خصوصاً العقال المقصب الذي اشتهر به الملك عبدالعزيز آل سعود، وذلك خلال احتفالات النادي بيوم تأسيس المملكة العربية السعودية.

وشارك نادي الهلال صوراً من احتفال نيمار بيوم التأسيس وعلق "دقلة ومقصّب".. أجواء #الهلال في #يوم_التأسيس"، برفقة مدربه البرتغالي جورجي جيسوس، وظهر معهم عدد من نجوم الفريق على رأسهم سلمان الفرج.

كما ظهر اللاعب الشهير في فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، وهو يشارك أيضا في رقصة العرضة السعودية خلال فعاليات حفل يوم التأسيس.

وعاد نيمار إلى السعودية مؤخرا لمواصلة التأهيل بعدما أجرى جراحة إثر قطع في الرباط الصليبي، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في البرازيل.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الرياضية السعودية، تسمية الجولة 21 من مسابقة دوري روشن للمحترفين بـ "جولة التأسيس" تخليدا لهذه الذكرى التي تصادف يوم غد الخميس 22 فبراير، وهو اليوم الذي يرمز إلى العمق التاريخي والحضاري والثقافي للسعودية، عندما أسس الإمام محمد بن سعود الدولة السعودية الأولى عام 1139هـ / 1727م.