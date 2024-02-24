شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن ينفى وجود مواطنين له بين ضحايا حريق مدينة فالنسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير الدكتور سفيان القضاة مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية فى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، إن سفارة المملكة فى مدريد ‫تواصلت مع الجهات الإسبانية الرسمية، والتى أكدت عدم وجود مواطنين أردنيين بين ضحايا الحريق الذى اندلع فى بناية سكنية بمدينة فالنسيا، يوم أمس، حتى الآن، وأن عمليات البحث عن المفقودين ما تزال جارية.

وأكد السفير القضاة، بحسب بيان، اليوم /الجمعة/، أن السفارة الأردنية فى مدريد تواصلت مع عدد من أبناء الجالية الأردنية فى فالنسيا، والذين أكدوا سلامتهم وعدم وجود أردنيين ضمن المنطقة المتضررة، مشيرا إلى أن السفارة على تواصل مع السلطات المحلية المختصة؛ للتأكد من عدم وجود مواطنين أردنيين بين الضحايا.

يأتى ذلك فيما أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لحكومة وشعب مملكة إسبانيا بضحايا الحريق، الذى اندلع فى أحد المبانى السكنية فى وسط مدينة فالنسيا يوم أمس، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.

وأكد سفيان القضاة، فى بيان، تعاطف المملكة مع إسبانيا فى هذا المصاب الأليم، معرباً عن أصدق التعازى لأسر الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.