شكرا لقرائتكم خبر عن العليا للانتخابات التونسية: إعلان النتائج النهائية للانتخابات المحلية 27 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية فاروق بوعسكر، اليوم /الجمعة/، إنه سيتم الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات المجالس المحلية يوم 27 فبراير الجارى.

وجاءت تصريحات بوعسكر على هامش اليوم الإعلامى مع أعضاء المجالس المحلية حول استكمال مسار تركيز المجلس الوطنى للجهات والأقاليم بولاية قفصة، وذلك وفقا لوكالة الأنباء التونسية.

وأضاف بوعسكر أنه فور إعلان النتائج سيتم فى غضون 8 أيام دعوة أعضاء المجالس المحلية من قبل الولاة لتنصيب المجالس المحلية وسيترأس الجلسة الافتتاحية العضو الحاصل على أكبر عدد من الأصوات بكل مجلس محلى، والذى سيترأس بدوره المجلس بصفة وقتية لمدة 3 أشهر، مشيرا إلى أنه سيتم تدوين محضر جلسة عملية التنصيب ليقع على إثرها فى غضون 24 ساعة إجراء القرعة الخاصة بتمثيل المجالس المحلية فى المجلس الوطنى للجهات.