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الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراضه طائرة دون طيار خرقت حدود بلاده من سوريا

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دبي - محمود عبدالرازق - ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، تغريدة جديدة أكد من خلالها أن طائرة مقاتلة إسرائيلية من طراز F-15 اعترضت صباح اليوم طائرة دون طيار خرقت الحدود من سوريا.

وذكر أدرعي أنه "خلال ساعات الصباح الباكر رصدت منظومات المراقبة والاستكشاف التابعة لسلاح الجو طائرة من دون طيار خرقت الحدود من سوريا إلى أرض إسرائيل".

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28 فبراير, 18:53 GMT

وتابع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي و"تم تفعيل إنذار على تطبيق قيادة الجبهة الداخلية في مناطق مفتوحة شمال البلاد"، مضيفا "وقد اعترضها مقاتلوا الطاقم الجوي في طائرة مقاتلة من طراز F-15 بنجاح".

ويشار إلى أنه يوم الأربعاء الماضي، أفاد مراسل "الخليج 365" بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في محيط العاصمة دمشق. وقال مراسل "الخليج 365" في دمشق إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي حاول استهداف بعض المواقع في محيط العاصمة السورية دمشق.

وحصل المراسل على معلومات تفيد بأن "طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من فوق الأراضي المحتلة حاولت استهداف بعض المواقع في محيط العاصمة دمشق، وتمكنت الدفاعات الجوية السورية من التصدي لمعظمها"، مؤكدا أن فرق الدفاع المدني والإطفاء توجهت إلى موقع سقوط أحد الصواريخ الإسرائيلية في محيط "مخيم اليرموك"، جنوبي دمشق.
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وأكدت وزارة الخارجية السورية أن "استمرار إسرائيل في اعتداءاتها يشير إلى فشلها وتصاعد الهستيريا التي تعاني منها، بسبب صمود سوريا أمام جميع محاولات إسرائيل والقوى الإرهابية لإضعافها وتحويلها عن موقفها الداعم للشعب الفلسطيني وجهوده في تحرير أرضه، وإصرار سوريا على استعادة الجولان السوري المحتل".
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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