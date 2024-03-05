الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراضه طائرة دون طيار خرقت حدود بلاده من سوريا

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دبي - محمود عبدالرازق - ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، تغريدة جديدة أكد من خلالها أن طائرة مقاتلة إسرائيلية من طراز F-15 اعترضت صباح اليوم طائرة دون طيار خرقت الحدود من سوريا.
وذكر أدرعي أنه "خلال ساعات الصباح الباكر رصدت منظومات المراقبة والاستكشاف التابعة لسلاح الجو طائرة من دون طيار خرقت الحدود من سوريا إلى أرض إسرائيل".
28 فبراير, 18:53 GMT
وتابع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي و"تم تفعيل إنذار على تطبيق قيادة الجبهة الداخلية في مناطق مفتوحة شمال البلاد"، مضيفا "وقد اعترضها مقاتلوا الطاقم الجوي في طائرة مقاتلة من طراز F-15 بنجاح".
ويشار إلى أنه يوم الأربعاء الماضي، أفاد مراسل "الخليج 365" بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في محيط العاصمة دمشق. وقال مراسل "الخليج 365" في دمشق إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي حاول استهداف بعض المواقع في محيط العاصمة السورية دمشق.
22 أكتوبر 2023, 19:41 GMT