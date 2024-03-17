الخليج اليوم .. السعودية توزع مساعدات إنسانية على الفلسطينيين في مراكز الإيواء برفح (صور)

الرياض - كتب موسى القحطاني -

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الإنسانية على المتضررين في قطاع غزة.

وقام المركز بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني بتوزيع 500 سلة غذائية على النازحين في مراكز الإيواء بمحافظة رفح جنوب قطاع غزة ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واستفاد منها 3500 نازح، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكدت الوكالة أن "هذه المساعدات تأتي في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم".

وتشكل المساعدات ملاذا لآلاف الأسر الفلسطينية النازحة في قطاع غزة، في ظل الافتقار إلى المواد التموينية والإغاثية وعجز السكان عن توفير قوت يومهم.

المصدر: واس