الارشيف / اخبار الخليج

الخليج اليوم .. السعودية توزع مساعدات إنسانية على الفلسطينيين في مراكز الإيواء برفح (صور)

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - كتب موسى القحطاني -  

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الإنسانية على المتضررين في قطاع غزة.

وقام المركز بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني بتوزيع 500 سلة غذائية على النازحين في مراكز الإيواء بمحافظة رفح جنوب قطاع غزة ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واستفاد منها 3500 نازح، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء "واس".

 

وأكدت الوكالة أن "هذه المساعدات تأتي في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم".

 

وتشكل المساعدات ملاذا لآلاف الأسر الفلسطينية النازحة في قطاع غزة، في ظل الافتقار إلى المواد التموينية والإغاثية وعجز السكان عن توفير قوت يومهم.

 

المصدر: واس

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا