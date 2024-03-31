الخليج اليوم .. وزير الخارجية السعودي ورئيس الوزراء الفلسطيني يبحثان جهود وقف النار في غزة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اليوم السبت، مع رئيس وزراء فلسطين ووزير الخارجية الدكتور محمد مصطفى التطورات في قطاع غزة ومحيطها.

كما جرى خلال الاتصال الهاتفي جرى مناقشة الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار، وضرورة زيادة تدفق المساعدات الإنسانية لجميع أنحاء القطاع.

وهنأ وزير الخارجية الدكتور محمد مصطفى بتكليفه تشكيل الحكومة الفلسطينية، وبتوليه منصب وزير الخارجية، متمنياً التوفيق والنجاح لدولته والحكومة الفلسطينية الجديدة في خدمة الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها، وفق ما نقلته "واس".

يذكر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس كلّف في وقت سابق من الشهر الجاري، المستشار الاقتصادي محمد مصطفى بتشكيل الحكومة التاسعة عشرة.

وأتى تعيين مصطفى خلفاً لرئيس الحكومة السابق محمد اشتيه الذي استقال قبل أقل من 20 يوماً، وسط دعوات أميركية متتالية إلى إصلاح السلطة الفلسطينية.