الخليج اليوم .. «أوبك+» تبقي على سياسة إنتاج النفط الحالية دون تغيير

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أقر المشاركون في الاجتماع الـ 53 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمنظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك+»، الإبقاء على مستويات إنتاج النفط الحالية دون تغيير.

وخلال اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة الذي عقد عبر الاتصال المرئي اليوم، تمت مراجعة بيانات إنتاج النفط الخام لشهري يناير وفبراير 2024.

ونوهت اللجنة بالتزام دول أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك بسياسات الإنتاج المتفق عليها.

ورحبت اللجنة بتعهد جمهورية العراق وجمهورية كازاخستان بتحقيق المطابقة الكاملة وتعويض فائض الإنتاج.

كما رحبت اللجنة أيضا بإعلان روسيا أن تعديلاتها الطوعية في الربع الثاني من العام الجاري ستستند إلى الإنتاج بدلا من الصادرات.

وأشارت اللجنة إلى أن الدول المشاركة التي لديها كميات زائدة في الإنتاج خلال أشهر يناير وفبراير ومارس من العام الجاري، ستقدم خطط التعويضات التفصيلية الخاصة بها إلى أمانة أوبك بحلول 30 أبريل 2024.

وستواصل اللجنة مراقبة مدى توافق تعديلات الإنتاج المقررة وتعديلات الإنتاج الطوعية الإضافية التي أعلنتها بعض الدول المشاركة في أوبك والدول المشاركة من خارج أوبك في أبريل 2023، والتعديلات اللاحقة في نوفمبر 2023 وفبراير 2024.

كما تواصل اللجنة تقييم ظروف السوق عن كثب، مشيرة إلى استعداد دول "أوبك+" لمعالجة تطورات السوق واستعدادها لاتخاذ تدابير إضافية في أي وقت، بناء على التنسيق المتواصل بين أوبك والدول من خارجها.

جدير بالذكر أنه من المقرر عقد الاجتماع القادم للجنة في الأول من يونيو 2024.