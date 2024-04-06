الخليج اليوم .. هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تنظم إفطارا لـ 12000 شخص فى النيجر

الرياض - كتب موسى القحطاني -

نظمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي إفطارصائم لصالح 12000 شخص فى عدد من المدن فى جمهورية النيجر.

وشملت المناطق التي استفاد الصائمون فيها من وجبات الإفطار كلا من منطقة نيامي ومنطقة دوسو ومنطقة تيلابيري.