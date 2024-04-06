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الخليج اليوم .. هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تنظم إفطارا لـ 12000 شخص فى النيجر

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

 نظمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي إفطارصائم لصالح 12000 شخص فى عدد من المدن فى جمهورية النيجر.

 

وشملت المناطق التي استفاد الصائمون فيها من وجبات الإفطار كلا من منطقة نيامي ومنطقة دوسو ومنطقة تيلابيري.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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