الخليج اليوم .. متطوعو الهلال الأحمر الإماراتي يواصلون نشر الخير في الأردن حتى الأيام الأخيرة من رمضان

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أكد يوسف عبدالله الهرمودي نائب مدير فريق الإغاثة الإماراتي بمريجيب الفهود في المملكة الأردنية الهاشمية حرص هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على تطبيق التكافل الاجتماعي الذي حث عليه ديننا الحنيف.

جاء ذلك خلال توزيع فريق الإغاثة الإماراتي التابع لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي وجبات إفطار صائم على الأسر المتعففة بالتعاون مع 12 جمعية خيرية في مناطق شملت الأزرق والرصيفة والزرقاء والمفرق، واستفاد منها 3000 مستفيد.

يذكر أن فرق المتطوعين ما زالت توزع وجبات إفطار صائم يومياً قبل أذان المغرب، ضمن نقاط محددة في العاصمة الأردنية عمّان ومحافظة الزرقاء.