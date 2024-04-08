الخليج اليوم .. جهاز حماية المنافسة الكويتي يوافق على استحواذ "ماكواري" لـ23 طائرة من محفظة "ألافكو"

الرياض - كتب موسى القحطاني -

ذكرت شركة "ألافكو" لتمويل شراء وتأجير الطائرات الكويتية اليوم الاثنين - عبر إفصاح لبورصة الكويت - أن جهاز حماية المنافسة وافق على عملية التركز الاقتصادي بشأن استحواذ مجموعة "ماكواري ايرفاينانس" غروب ليمتد على 23 طائرة من محفظة الشركة.

كانت الجمعية العمومية غير العادية للشركة قد وافقت في فبراير/شباط الماضي على الرأي المنصف بشأن اتفاقية بيع 23 طائرة من محفظتها مع عقود الإيجار المرتبطة بها وملحقاتها المزمع إبرامها مع "ماكواري" بقيمة 1.115 مليار دولار.

وتوقع رئيس الشركة عادل البنوان في الشهر نفسه استكمال الصفقة ضمن بيع 76 طائرة إجمالا خلال ستة أشهر.