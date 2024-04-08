الخليج اليوم .. بعد مسقط.. عبد اللهيان يتوجه إلى دمشق

الرياض - كتب موسى القحطاني -

غادر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان العاصمة العمانية مسقط اليوم الاثنين متوجها إلى دمشق، المحطة الثانية لجولته الإقليمية، حسبما أفادت الخارجية الإيرانية.

وتأتي هذه الزيارة بعد أسبوع على غارة إسرائيلية استهدفت قنصلية إيران في العاصمة السورية.

وذكرت صحيفة "الوطن" السورية نقلا عن مصادرها أن وزير الخارجية السوري فيصل المقداد سيجري مباحثات رسمية مع عبد اللهيان، حيث ستشكل تداعيات الاعتداء الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق محورا أساسيا في المباحثات إضافة للعلاقات الثنائية والأوضاع في غزة.

وكان وزير الخارجية الإيراني وصل إلى مسقط أمس الأحد وعقد اجتماعات منفصلة مع نظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي والمتحدث باسم حركة "أنصار الله" اليمنية محمد عبد السلام.

وأشار عبد اللهيان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العماني، إلى أن استهداف القنصلية الإيرانية في سوريا "صفحة جديدة من المساعي الإسرائيلية لتوسيع هذه الحرب في المنطقة وجر أطراف أخرى إليها"، وأضاف أنه "لا يمكن لأمريكا التنصل عن مسؤوليتها في الدعم الشامل للجرائم الإسرائيلية".

وأكد أن إيران "لا تسمح أبدا بالمساس بأمنها القومي"، وأن طهران "تحتفظ بحق الرد على خطوة إسرائيل الأخيرة وعليها أن تنتظر تبعاتها".