سعر النفط خام برنت يشهد خسائر هائلة – توقعات اليوم – 08-04-2026

شهد سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) صعوداً حاداً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليستمر الاتجاه التصحيحي الصاعد في الهيمنة على مسار الزوج بالمدى القصير، مستفيداً من الضغط الديناميكي الإيجابي والمتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، في إشارة لقوة الزخم الإيجابي المحيط بالزوج.