سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يكسر دعم تركيبة فنية سلبية – توقعات اليوم – 08-04-2026

عزز سعر البتكوين (BTCUSD) من مكاسبه بشكل حاد خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من ارتكازه على متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي وفر دعماً ديناميكياً قوياً أكسب السعر زخماً إيجابياً واضحاً، وقد ساعد هذا الزخم في دفع السعر نحو اختبار مستوى المقاومة المهم عند 71,500$، والذي كان يمثل هدفاً سعرياً متوقعاً في تحليلات سابقة.

ويأتي هذا التحرك الصاعد في ظل تحسن الصورة الفنية بعد خروج السعر في وقت سابق من نطاق قناة سعرية تصحيحية هابطة على المدى القصير، بالتزامن مع توالي الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية عقب وصولها لمناطق تشبع بيعي حاد، وهو ما يعزز من فرص استمرار الصعود خلال الفترة المقبلة.