سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي يحلق عالياً – توقعات اليوم – 08-04-2026

شهد سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) مكاسب حادة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليتخطى الزوج مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما حرره من ضغطه السلبي والذي كان يحول دون تعافيه طيلة الفترة السابقة، ما أدى إلى تمديد مكاسبه بشكل قوي لينجح في اختراق خط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير، في إشارة قوية لتغيير اتجاه وسيطرة المسار التصحيحي الصاعد في الفترة القريبة المقبلة.