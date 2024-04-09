الخليج اليوم .. أول قافلة مساعدات إماراتية تصل شمال غزة براً تضم 17 شاحنة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع عن وصول أول قافلة مساعدات اماراتية شمال قطاع غزة براً مكونة من 17 شاحنة ضمن عملية الفارس الشهم 3.

وتعتبر هذه أول قافلة تسيرها احدى الدول تصل إلى شمال قطاع غزة حيث دخلت من معبر رفح صباح أمس لتصل الى معبر كرم ابو سالم قبل تسليمها اليوم للجانب الفلسطيني في شمال قطاع غزة.

وحملت هذه القافلة التي تأتي ضمن عملية "فارس الشهم 3 "، أكثر من 370 طناً من المساعدات شملت المواد الغذائية، والطبية والمكملات الغذائية للأطفال، إلى جانب الملابس الشتوية المتنوعة ومواد الإيواء والاحتياجات الضرورية الأخرى.

وبذلك يتجاوز حجم المساعدات الاغاثية التي ارسلتها دولة الامارات لشمال غزة برا ً عبر معبر كرم ابوسالم وجواً عبر عملية طيور الخير حوالي 2102 طن خلال شهر رمضان المبارك

وتأتي هذه المبادرة تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “ حفظه الله ” بتكثيف المساعدات الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة خلال شهر رمضان المبارك.