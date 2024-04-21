الخليج اليوم .. المغرب.. النيابة العامة بمراكش تتابع خليجيين اثنين في حالة اعتقال على خلفية مصرع فتاة قاصر

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قال موقع هسبريس المغربي إن النيابة العامة المختصة لدى ابتدائية مراكش قررت متابعة خليجيين اثنين في حالة اعتقال للاشتباه بتورطهما في وفاة قاصر بفيلا مخصصة للسياحة بواحة سيدي ابراهيم.

وأضاف الموقع المغربي أن القضاء قرر أيضا متابعة 7 آخرين يحملون الجنسية الكويتية في حالة سراح مؤقت مقابل أداء كل واحد منهم كفالة مالية قدرها 10000 درهم.

وأوضح نقلا عن مصادر، أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإقليم مراكش تابع 3 شابات مغربيات بتهم "التغرير بقاصر يقل عمرها عن 18 سنة وهتك عرضها دون عنف والفساد والتحريض على الدعارة وحماية ممارسة البغاء واستهلاك المخدرات".

وبينت المصادر أن الشابات الثلاث في حالة سراح مؤقت بعد دفع كل واحدة منهن كفالة مالية قدرها 5000 درهم.

وأفاد الموقع بأن المركز القضائي للدرك الملكي بإقليم مراكش فتح تحقيقا تمهيديا مع خليجيين اثنين وثلاث فتيات على خلفية وفاة شابة في عقدها الثاني بعد سقوطها في المسبح ونقلها إلى مصحة بمدينة مراكش بين الحياة والموت.

وأرجعت مصادر "هسبريس" وفاة الضحية التي نقلت يوم الاثنين الماضي فاقدة الوعي إلى مستعجلات مصحة بمدينة مراكش، إلى استهلاك جرعة زائدة مفرط من المخدرات.

وأشارت المصادر إلى أن التحقيق ينتظر صدور تقرير التشريح الطبي لتحديد السبب الحقيقي للوفاة قبل إحالة الموقوفين وكل من ثبت تواطؤه على النيابة العامة.

المصدر: "هسبريس"