الخليج اليوم .. بيان عماني إماراتي: ندعو الأطراف الإقليمية لضبط النفس لتجنيب المنطقة مخاطر التصعيد

الرياض - كتب موسى القحطاني -

دعت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان في بيان مشترك، الأطراف الإقليمية إلى ضبط النفس لتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر التصعيد وعدم الاستقرار.

البيان المشترك الذي صدر في ختام زيارة دولة قام بها سلطان عمان هيثم بن طارق إلى الإمارات استغرقت يومين، والتقى خلالها رئيس الإمارات محمد بن زايد، دعا الأطراف الإقليمية إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس لتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر التصعيد وعدم الاستقرار، مؤكدا موقف البلدين الداعي إلى الالتزام بالقوانين الدولية، وحل الخلافات عبر الدبلوماسية والحوار، ومجددا مطالبتهما الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بمسؤولياتهما بتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

ووفق البيان، فقد بحث بن طارق وبن زايد التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر حولها، وأكدا تعزيز التنسيق في مواقفهما بما يخدم المصالح المشتركة ويقوي دعائم الاستقرار والأمن في المنطقة، مؤكدين مواقفهما الداعية إلى الاستقرار والأمن والازدهار والنماء لجميع دول وشعوب المنطقة والعالم أجمع.

وفي الشأن الاقتصادي والاستثماري الثنائي، وجه رئيس الإمارات وسلطان عمان بأهمية تحفيز وتشجيع القطاعين العام والخاص لتطوير وتنويع التبادل التجاري والاستثماري، وإقامة شراكات استراتيجية تلبي طموحات شعبي البلدين، وتعزز آفاق التعاون الشامل نحو المستقبل.

المصدر: وام