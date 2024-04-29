شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية توضح تفاصيل حادث طائرة أثناء هبوطها بمطار الملك خالد الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر مطار الملك خالد الدولى فى السعودية بيانا توضيحيا بشأن حادث طائرة على مدرجه، مؤكدا أنه "لا يوجد أى إصابات بين الركاب".

ونشر حساب "مطار الملك خالد" على منصة "إكس" بيانا جاء فيه: "يوضح مطار الملك خالد الدولى أنه فى يوم الأحد 19 شوال 1445 هجرى، الموافق 28 أبريل 2024، الساعه 19:34، فى أثناء هبوط رحلة "طيران ناس" رقم "XY224" القادمة من الدوحة، انحرفت الطائرة عن المدرج الرئيسى وتوقفت فى الممر الأرضى المجاور مرورا بالمنطقة الترابية العازلة بينهما".

وأضاف البيان: "وبعد التأكد من سلامة الركاب وسلامة الطائرة، أكملت الطائرة مسيرها إلى الموقف المخصص لها وتم نزول الركاب بسلام والاطمئنان على صحتهم من خلال إدارة المطار".

وتابع: "وتوضح إدارة مطار الملك خالد الدولى للجميع بأنه لا يوجد اى إصابات بين الركاب، وجارى استكمال الإجراءات النظامية اللازمة".