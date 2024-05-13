الخليج اليوم .. طبيب عماني يكشف عن أشياء صادمة يأكلها الأطفال في غزة من شدة الجوع (صورة + فيديو)

الرياض - كتب موسى القحطاني -

كشف الطبيب العماني خالد الشموسي، الذي يعمل متطوعا مخاطرا بحياته في غزة، عن أشياء صادمة بأكلها الأطفال في القطاع من شدة الجوع ونقص الأغذية.

ففي حسابه على منصة "إكس"، أوضح الطبيب خالد الشموسي أن أحد الأطفال ابتلع قطعة معدنية افانحشرت في مريئه حيث عرض صورة شعاعية لصدر الفتاة الصغيرة التي عاينها معلقا بالقول: "أطفال غزة يأكلون العملات المعدنية والحصى والبطاريات الصغيرة من شدة الجوع.. الأمة العربية والإسلامية تتحمل وزرهم.. هذا إحداهم وعمرها 8 سنوات.. ابتلعت قطعة معدنية وانحشرت في مريئها".

كما نشر مقطع فيديو داخل غرفة عمليات وهو يجري عملية دقيقة لأحد الأطفال وبدا وهو يخرج البطارية الصغيرة من أمعاء الطفل عبر فمه، بينما يسمع تصفيق الكادر الطبي بعد نجاحه في إخراج الجسم الغريب.

وكتب الشموسي معلقا على المقطع: "لشدة الجوع ونقص الإمدادات وخذلان الدول المحيطة قام الأطفال ببلع البطاريات وهم يحسبونها حلوى .. هنا استخرجنا بطارية بلعها طفل في غزة"، وسط تفاعل كبير على مواقع التواصل، حيث أعرب كثيرون عن غضبهم وحزنهم إزاء هذه المشاهد.