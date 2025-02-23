شكرا لقرائتكم خبر عن نعيم قاسم: أمريكا حشدت كل إمكاناتها لتواجه فلسطين ولبنان واليمن والعراق وإيران والان مع تفاصيل الخبر

قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم؛ فى خطابه الذى ألقاه اليوم ضمن مراسم تشييع جنازة حسن نصرالله ، المقامة في استاد مدينة كميل شمعون الرياضية فى بيروت، إن خوض حزب الله لمعركة إسناد غزة جزء من عقيدتنا تجاه فلسطين.

وحشدت أمريكا كل إمكاناتها لتواجه فلسطين ولبنان واليمن والعراق وإيران؛ ولكن حجم صمود المقاومة كان غير مسبوق ولقد أعدنا تنظيم أنفسنا،و الشعب اللبناني تكاتف خلال الحرب والحشد اليوم هو دليل على الوحدة الوطنية والإنسانية.

ونحن الآن أمام مرحلة جديدة تختلف أدواتها وأساليبها، بعد انتهاء مهلة الهدنة أصبحنا أمام إحتلال وعدوان إسرائيلي.

وأضاف قاسم في خطابه اليوم ؛ قائلًا إن الحشد الذي شهده لبنان خلال تشييع نصرالله قل نظيره على مر تاريخ لبنان وهو دليل وفاء.

وتابع قاسم قائلًا؛ إن وجهة نصر الله كانت دائماً فلسطين والقدس وقد ساهم مساهمة عظيمة في إحياء القضية الفلسطينية.

أضاف قاسم؛ لقد كان نصر الله شخصاً أساسياً في "حزب الله" منذ تأسيسه وظل في غرفة عمليات المقاومة يواكب المجاهدين واستشهد وهو في الموقع المتقدم، وقاد المقاومة إلى الأمة وقاد الأمة إلى المقاومة فأصبحنا لا نميز بين مقاومة وأمة، وإننا نودع اليوم قائداً تاريخياً استثنائياً وطنياً عربياً إسلامياً.