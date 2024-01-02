شكرا لقرائتكم خبر عن أهم النصائح الصحية لمنع تساقط الشعر.. منها تناول الخضراوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة رحاب إبراهيم علي استشاري الجلدية في كلية طب قصر العيني، إن البعض يقوم بعادات يومية خاطئة تؤثر بشكل سلبي علي صحة الشعر وتؤدي إلي تساقطه.

وقدمت استشاري الجلدية، أبرز وأهم النصائح الصحية لتقليل فرص تساقط الشعر، ومنها:

- الاستحمام بالماء الفاتر، يعد من الحيل الجيدة التي تقلل تساقط الشعر، فالكثيرون يميلون للاستحمام بالماء الساخن، وأثبت الطب الحديث خطورة هذه العادة، لأنها تتسبب في تساقطه، وأيضا التقصف والتلف الشديد.

- تدليك فروة الرأس مرة في الأسبوع بأي نوع زيت ولكن يفضل زيت الخروع لتقويته، ووصول الدم للفروة فتساعد على تغذية الشعر، وتعزيز كثافته.

- تمشيط الشعر دون تجفيفه يعد من العادات الخاطئة المدمرة لصحة الشعر، ولذا عليك تجفيفه من البلل ثم غسيله.

- التغذية الجيدة تساوي شعرا قويا ومتينا، ولذا عليك تناول الاطعمة الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية، ومنها الخضراوات والفواكه فهي تمد الجسم بجميع الفيتامينات والعناصر الغذائية، ومنها البرتقال والمانجو والتفاح.

وأضافت أن التدخين يعد من العوامل المؤثر في صحة الشعر، ويزيد من تعرضه للهيشان والتقصف، والسبب أن هذه العادة الغير صحية تتسبب في تقليل وصول الدم للفروة الرأس، وهذا يزيد من تعرضهم لتساقط الشعر.