صحة ورشاقة

كيف تحمي نفسك من “السكري”؟.. 3 طرق للوقاية يبرزها تجمُّع الرياض الصحي الأول

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أوضح تجمُّع الرياض الصحي الأول، أن حالة ما قبل السكري هي حالة صحية خطيرة، حيث تكون مستويات السكر في الدم أعلى من المعتاد، لكنها ليست عالية بما يكفي ليتم تشخيصها على أنها مرض السكري من النوع الثاني.

وأضاف التجمُّع أن مرض السكري من النوع الثاني يحدث لأن الأنسولين لا يعمل بشكل صحيح.

وللوقاية من المرض نصح التجمُّع في إنفوجرافيك توعوي، باتباع نظام غذائي صحي، وزيادة النشاط البدني، والتقليل من الوزن الزائد.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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