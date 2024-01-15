كيف تحمي نفسك من “السكري”؟.. 3 طرق للوقاية يبرزها تجمُّع الرياض الصحي الأول

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن كيف تحمي نفسك من “السكري”؟.. 3 طرق للوقاية يبرزها تجمُّع الرياض الصحي الأول والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض
أوضح تجمُّع الرياض الصحي الأول، أن حالة ما قبل السكري هي حالة صحية خطيرة، حيث تكون مستويات السكر في الدم أعلى من المعتاد، لكنها ليست عالية بما يكفي ليتم تشخيصها على أنها مرض السكري من النوع الثاني.
وأضاف التجمُّع أن مرض السكري من النوع الثاني يحدث لأن الأنسولين لا يعمل بشكل صحيح.
وللوقاية من المرض نصح التجمُّع في إنفوجرافيك توعوي، باتباع نظام غذائي صحي، وزيادة النشاط البدني، والتقليل من الوزن الزائد.