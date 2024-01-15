كيف تحمي نفسك من “السكري”؟.. 3 طرق للوقاية يبرزها تجمُّع الرياض الصحي الأول

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أوضح تجمُّع الرياض الصحي الأول، أن حالة ما قبل السكري هي حالة صحية خطيرة، حيث تكون مستويات السكر في الدم أعلى من المعتاد، لكنها ليست عالية بما يكفي ليتم تشخيصها على أنها مرض السكري من النوع الثاني.