متى يكون التهاب اللثة خطير وما هي طرق العلاج؟.. استشارية تجميل وزراعة أسنان توضح

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكدت الدكتورة “أميرة الحازمي” استشارية التجميل وزراعة الأسنان، أن ثقافة زيارة المريض لطبيب الأسنان تعتمد في الأساس على توقيت إحساسه بأعراض أو بألم، وهي ثقافة خاطئة.

وأضافت خلال حديثها في برنامج “صباح السعودية”، أن هناك مشاكل وأعراض كثيرة تظهر على أسنان المريض، في حال عدم الفحص الطبي الدوري مرتين على الأقل سنويا.

وأوضحت أن التهاب اللثة يعد من المضاعفات الخطيرة التي تؤثر على العمر الزمني للأسنان داخل الفم.

وأشارت إلى أن سهولة نزيف اللثة تعد من الأعراض الشائعة لالتهاب اللثة، ناصحة كل من يعاني من ألم أو نزيف في اللثة أن يقوم بزيارة الطبيب.