شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف فوائد تناول البليلة يوميا فى الشتاء.. تحسن حركة الأمعاء وتسهل الهضم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في أيام الشتاء الباردة، نسعي لتناول الأطعمة التي تشعرنا بالدفء، وفي نفس الوقت لا تسبب لنا زيادة في الوزن، وتكون صحية، وتعتبر البليلة ذات مذاق رائع ومحبب للجميع، وأيضا غنية بالعديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم، بسبب القمح الذي تصنع منه والحليب.

أشار الدكتور محمد حلمي استشاري السمنة والنحافة، أن البليلة تحتوي على كنز صحي، مهم للجسم، وخاصة خلال فصل الشتاء، فهي تشعر الشخص بالدفء، وتمد الجسم بالعناصر الغذائية المهمة كفيتامين أ وب، والحديد، والبوتاسيوم، والألياف، الكالسيوم.

وأشار إلي أن تناول البليلة يساهم في حصول الجسم على العديد من الفوائد الصحية :

-نظرا لإحتوائها علي نسبة عالية من الألياف، فهذا يجعلها كنز لصحة الجهاز الهضمي، فتقلل من فرص الإصابة بالإمساك أو الإسهال، فتناولها يحسن حركة الأمعاء، وتسهل عملية الهضم.

-كما أنها تعد حيلة غذائية صحية وتساعد في التخلص من الوزن الزائد، لأنها منخفضة السعرات الحرارية، وأيضا احتوائها علي نسبة عالية من الألياف يجعل الشخص الذي يتناولها يشعر لفترة طويلة بالشبع، فلا تشعر بالجوع علي الفور، ولكن يجب تجنب وضع السكر واستبداله بكمية قليلة من العسل الأبيض.

- لأن البليلة غنية بالحليب، فهي تمد الجسم بالكالسيوم، ولذا فهي صحية لبناء العظام، وتقوية العضلات، وحمايتها من الكسور أو الإصابة بالهشاشة، ويمكنك تناولها في الصباح أو قبل النوم.

-تقوي الجهاز المناعي، لأنها غنية بالعديد من العناصر الغذائية المسئولة عن ذلك، كالزنك وفيتامين أ، فتناولها يجعلك أكثر قدرة علي مكافحة الفيروسات والبكتيريا.