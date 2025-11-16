بالفيديو.. إبراهيم بقال: (الدعامة لا يعرفون النظام والاستقرار ولهذا السبب فقدوا كل مدن العاصمة.. سيطرتهم على الفاشر “فورة لبن” وقسما بالله وتذكروا حديثي هذا سترجع الفاشر وكل دارفور لحضن الوطن)

- 1/2
كشف الصحفي والقيادي السابق بمليشيا الدعم السريع, إبراهيم بقال سراج, عن عدم استقرار جنود الدعم السرع في مكان واحد.
وقال “بقال”, الذي أعلن في وقت سابق انسلاخه من مليشيا الدعم السريع, أن جنودهم لا يعرفون النظام والبقاء في مكان واحد وهو الأمر الذي أفقدهم العاصمة الخرطوم التي كانوا يسيطرون عليها.
الصحفي أقسم في بث مباشر له عبر تطبيق “تيك توك” بعودة الفاشر, ونيالا, والجنينة, لحضن الوطن والقوات والمسلحة, مؤكداً أن سيطرة الدعم السريع, على دارفور الآن يعتبر “فورة لبن”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
