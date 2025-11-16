الدمازين - النيل الأزرق رحب العقيد شرطة طبيب عزام عبدالرحمن حسن مدير مستشفى الشرطة الدمازين بتدريب طلاب جامعة العلوم الصحية بكافة اقسام مستشفى الشرطة الدمازين تأكيدا للشراكة واحكاما للتنسيق بين المؤسستين . وفي تصريح ل(سونا) تقدم عزام بالتهنئة لإدارة جامعة العلوم الصحية ممثلة في الدكتور محمد علي عبدالباقي الشايب مدير الجامعة ولكافة هيئة التدريس بالنجاح والتميز وخص بالتهنئة الطلاب والطالبات الخريجيين، مثمنا جهودهم المقدرة في اعداد البحوث القيمة ومناقشتها بكل جدارة، مشيرا الى ان خريجي جامعة العلوم الصحية اضافة كبيرة للقطاع الصحي بالاقليم مع الامنيات للجميع بحياة عملية ناجحة. سونا

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

كانت هذه تفاصيل خبر مستشفى الشرطة الدمازين يرحب بتدريب طلاب جامعة العلوم الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.