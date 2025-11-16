شاهد بالصورة والفيديو.. في الوقت الذي استعادت فيه القوات المسلحة منطقتين بكردفان.. متحرك ضخم للجيش يثير الرعب في صفحات “الدعامة”

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, بمقطع فيديو نال إعجاب الشعب السوداني, من الذين أعلنوا مساندتهم للقوات المسلحة في معركة الكرامة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو وثق لإستعدادات أبطال القوات المسلحة, للتوجه لإستعادة بعض المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الدعم السريع. أحد جنود القوات المسلحة, وثق لتوجه متحرك ضخم يضم عدد من السيارات القتالية نحو مناطق كردفان, الأمر الذي أثار الرعب في قلوب مناصري مليشيا الدعم السريع, على السوشيال ميديا. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

