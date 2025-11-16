شاهد بالصورة والفيديو.. سوداني يقيم بقرية في أقصى المملكة من 60 عام.. عاش فيها وشهد تعميرها قبل أن تصلها الخدمات: (أنا هنا من وقت ما كان الجنيه السوداني يعادل 3 ريال)

وثق صانع محتوى سعودي, لحياة مقيم سوداني, متواجد بقرية سعودية ما يقارب ال 60 عام قضاها في القرية التي تبعد 200 كيلو متر تقريباً شمال شرق مدينة الطائف.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد قام الشاب السعودي بتسجيل زيارة للسوداني, محمد سلمان, بمحل سكنه بمنطقة “أم الدوم”, في محافظة الموية.

المقيم السوداني, أكد أنه ظل متواجد بالمنطقة منذ أن كانت الخدمات بعيدة عنها حيث كانوا يأتون بالخبز من الطائف, ويبقى معهم أسبوع كامل.

وكشف بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين, أنه كان موجود قبل سفلتة الطرق بالمنطقة وقبل دخول الخدمات لها وذكر أن وقتها كان الجنيه السوداني, يعادل 3 ريال سعودي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)