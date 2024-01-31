شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض التهاب السحايا تشبه البرد.. اعرف خطورته وطرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التهاب السحايا هو مرض يحدث عندما تنتقل عدوى والتهاب فى السائل والأغشية المخاطية بالدماغ والعمود الفقرى، وتؤدي هذه الحالة إلى مضاعفات خطيرة وتهدد الحياة ، ومن المهم طلب العلاج الفوري إذا شعرت بأعراض التهاب السحايا، فى هذا التقرير نتعرف على أعراض التهاب السحايا التى تشبه أعراض البرد وطرق الوقاية، بحسب موقع "Times now".

أعراض التهاب السحايا أعراض التهاب السحايا الشائعة عند الأطفال والرضع التى يجب الانتباه لها وطلب العلاج فوراً تشمل ما يلى:

-درجة حرارة أعلى من 38 درجة مئوية أو درجة حرارة تبدو "باردة بشكل غير طبيعي عند اللمس"

-سرعة التنفس أو صعوبة التنفس عن الطبيعي.

-الخمول الشديد، قد تجد صعوبة في الاستيقاظ

-بكاء ضعيف وعالي النبرة/مستمر عند الأطفال الصغار

-الارتباك والعصبية بشكل غير عادي

-بقعة ناعمة في رأس الطفل "منتفخة"

-تصلب الرقبة - خاصة عند محاولة النظر لأعلى أو لأسفل

-طفل نائم أو متصلب أو "لين" بشكل غير عادي

- زرقة بالجلد أو الشفاه أو اللسان

-جلد شاحب للغاية

-طفح جلدي لا يتلاشى عند الضغط عليه بالكوب

-الطفل الذي لم يتبول لمدة 12 ساعة أو أكثر

-العطش الشديد ولكن غير قادر على الاحتفاظ بالسوائل

مضاعفات التهاب السحايايمكن أن يؤدي التهاب السحايا لمضاعفات خطيرة وتؤدي إلى الوفاة إذا لم يتم علاجها فورا، وتشمل المضاعفات:

- فقدان السمع

- مشاكل فى الذاكرة

- صعوبات التعلم

- تلف الدماغ

- صعوبة المشي

- نوبات صرع

- فشل كلوي

- الوفاة





الوقاية من التهاب السحايا-الحصول على التطعيمات ضد مختلف أنواع البكتيريا والفيروسات المسببة لالتهاب السحايا لتقليل خطر الإصابة بالعدوى.

-الحفاظ على النظافة الشخصية مثل: غسل اليدين بشكل متكرر، تجنب الاتصال الوثيق مع الأشخاص الذين تظهر لديهم أعراض تنفسية وتجنب مشاركة أغراضك الشخصية.