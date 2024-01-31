شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فوائد المشروم الصحية.. أبرزها خفض ضغط الدم وتنظيم الكوليسترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المشروم يعد من الأطعمة التي تمد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية، فتناوله يمد الجسم بالكثير من الفوائد الصحية، ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع hindustantimes سنتعرف على أبرز فوائده الصحية.

أشار التقرير إلي أن المشروم يحتوي علي مضادات الأكسدة والبروتينات والفيتامينات والمعادن التي يمكن أن تمنح صحتك الكثير من الفوائد، ومنها تقليل فرص الإصابة بالأمراض المزمنة والمخ، ويساهم في الحفاظ علي الوزن والحد من ارتفاع نسبته.

ومن أبرز فوائد المشروم الصحي، هي:- يقلل من خطر الإصابة بالسرطان

استهلاكه يقلل الآثار الجانبية لجلسات الكيماوي والإشعاعي، مثل الغثيان وتثبيط نخاع العظم وفقر الدم والأرق وانخفاض مقاومة الأدوية والعلاج الإشعاعي، وتظهر الأبحاث أن الأشخاص الذين يتناولون الفطر يوميًا لديهم خطر أقل للإصابة بالسرطان بنسبة 45٪ مقارنة بأولئك الذين لا يتناولون الفطر.

- يقلل نسبة الصوديوم المرتفعة

لتقليل تناول الصوديوم، فكر في إضافة المشروم إلى وجباتك، حيث يحتوي على نسبة منخفضة من الصوديوم بشكل طبيعي، ويحتوي كوب كامل منه على خمسة ملليجرامات فقط من الصوديوم، حيث أنها توفر نكهة لذيذة تقلل من الحاجة إلى الملح الإضافي وتحافظ على انخفاض ضغط الدم.

- يحمي صحة الدماغ

يمكن أن يؤدي تناوله إلى تحسين قدرات الدماغ، حيث تم ربط بعض أنواعه من تحسين وظيفة الناقل العصبي، وانخفاض الالتهاب والإجهاد التأكسدي في الدماغ، ودعم نمو عامل التغذية العصبية المشتق من الدماغ.

- يحفز صحة الأمعاء

إحدى الطرق للحفاظ على صحة أمعائك هي تحفيز نمو البكتيريا الصحية في تلك المساحة باستخدام البريبايوتكس، و تظهر الأبحاث أن السكريات المتعددة في الفطر، وهي الكربوهيدرات الأكثر وفرة، تحفز نمو البكتيريا الصحية.

- يدعم نظام المناعة

يحتوي على عناصر غذائية تدعم نظام المناعة الصحي، سيستفيد جهازك المناعي منه لأنه غني بالسيلينيوم الذي يساعد جسمك على إنتاج إنزيمات مضادة للأكسدة لمنع تلف الخلايا.

- مصدر جيد لفيتامين د

أحد مصادر الغذاء القليلة التي يوجد فيها فيتامين د بشكل طبيعي، يتحول إرجوستيرول الموجود فيه إلي فيتامين د .

-يخفض نسبة الكوليسترول

ثبت أنه له بعض الخصائص العلاجية التي قد تساعد في خفض نسبة الكوليسترول، خاصة عند البالغين الذين يعانون من زيادة الوزن، وكما أنها تساهم أيضًا بالعناصر الغذائية والمركبات النباتية التي قد تساعد في منع الخلايا من الالتصاق بجدران الأوعية الدموية وتكوين تراكم البلاك.