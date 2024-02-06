شكرا لقرائتكم خبر عن الملك تشارلز بعد إصابته بالسرطان.. يتناول بذور الكتان فى الفطار ويمتنع عن اللحوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إن الملك تشارلز اشتهر بحبه للهواء الطلق، وكان يتناول بذورالكتان الغنية بالألياف مع الفاكهة فى وجبة الإفطار، ويستمر الملك على هذه العادة حتى بعد إصابته بالسرطان ليبقى الملك تشارلز في أفضل وضع ممكن لمحاربة المرض.

وأوضحت الصحيفة، أن أسلوب الحياة الصحي يساعد الملك تشارلز بأن يكون في أفضل وضع ممكن لمحاربة السرطان، وإلى جانب وجبات الإفطار الصحية، قال الملك إنه يمتنع عن تناول اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان في أيام معينة من الأسبوع.

وباعتباره محبًا للمنتجات الطازجة، أطلق علامته التجارية الخاصة بالأغذية، Duchy Originals، في عام 1990، والتي تُدار الآن باسم Waitrose Duchy Organic.

وفي الوقت نفسه، تؤكد قائمة الحقائق حول تشارلز الموجودة على موقع العائلة المالكة أنه، بسبب جدول أعماله المزدحم، "لا يتناول الغداء".

قال سكرتيره الصحفي السابق جوليان باين أيضًا: «الملك لا يتناول الغداء؛ لذلك، كان الدرس المبكر الذي تعلمته عندما كنت على الطريق معه هو تناول وجبة إفطار كبيرة أو إحضار بعض ألواح الوجبات الخفيفة معى للاستمرار في العمل، يوم العمل لا هوادة فيه إلى حد كبير، بدءًا من عناوين الأخبار الإذاعية ووجبة إفطار مكونة من سلطة الفواكه الموسمية والبذور مع الشاي.

وأكد، إن الاستراحته الوحيدة من جدول أعماله القاسي يأخذها حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر، "ليس لتناول الطعام ولكن للخروج للمشي".

قال باين: "الملك يكره البقاء في الداخل لفترة طويلة ويفتح النوافذ دائمًا على مصراعيها"، ويُعتقد أن حب الهواء الطلق - بما في ذلك المشي لمسافات طويلة والتخييم - قد تم تعزيزه خلال فترة وجوده في مدرسة جوردونستون.

يتفق الخبراء على أن الحفاظ على نمط حياة صحي أمر مهم في الوقاية من السرطان وأثناء علاج السرطان، تشير الأدلة إلى أنه يمكن أن يساعد في إدارة الإجهاد والتعب الناجم عن السرطان وعلاجه، مع الاستثناءات الوحيدة وهي بعض أنواع السرطان، مثل سرطان العظام.

وقد وجدت الدراسات أيضًا أن الأشخاص الذين يمارسون التمارين الرياضية أثناء العلاج لا يتعاملون بشكل أفضل مع الآثار الجانبية فحسب، بل قد يعيشون أيضًا لفترة أطول، توصي الإرشادات الدولية المرضى بالبقاء نشطين والعودة إلى أنشطتهم الطبيعية في أقرب وقت ممكن.

يتمتع تشارلز بسمعة طيبة وصحية بالنسبة لعمره البالغ 75 عامًا، وقد ظل نشطًا في المشي على التلال والبستنة، نادرًا ما كان يحتاج إلى علاج في المستشفى، باستثناء الأمراض البسيطة نسبيًا، وعلاج تضخم البروستاتا الذي تعرض له مؤخرًا والحوادث الناجمة عن أسلوب حياته النشط، مثل لعبة البولو والتزلج.

وقالت صحيفة "ديلى ميل"، يُعتقد أن السقوط المتكرر خلال السنوات العديدة التي قضاها في لعب البولو هو المسؤول عن آلام الظهر التي أزعجته لعقود من الزمن.

غالبًا ما تكون وسادة الترتان رفيقًا في الجولات الملكية، في حين يتم وضع ما يعادلها من المخمل الأحمر دائمًا على كرسي الملك أثناء المآدب الرسمية في قصر باكنجهام، وخلال خطوبته في معبد للسيخ في ساوثهول، غرب لندن، في عام 2003، أخبر المصلين أنه سيحتاج إلى القليل من الرعاية عندما يجلس على الأرض الصلبة.

وقال، "لا أعتقد أنني كنت في حاجة إلى طبيب عظام على الإطلاق كما أحتاج اليوم، ظهري ليس مستعدًا تمامًا للجلوس على الأرض، لذا قد أحتاج إلى بعض المساعدة في طريقي للخروج".

في نفس العام، خضع لعملية فتق في مستشفى الملك إدوارد السابع الخاص في لندن، المستشفى المفضل لدى العائلة المالكة، وبطريقة نموذجية، أخذ الأمر على محمل الجد، حتى أنه مازح قائلاً: "الفتق اليوم، سيذهب غداً" أمام وسائل الإعلام المنتظرة بعد خروجه من المستشفى في اليوم التالي.



حبه للبستنةوالمشى فى الهواء الطلق

وبعد 5 سنوات، في عام 2008، خضع لعملية روتينية بسيطة لإزالة ورم غير سرطاني من جسر أنفه، في الآونة الأخيرة، في مارس 2020، تم اجراء اختبار لفيروس كورونا آنذاك و كان إيجابيًا للفيروس ولكن ظهرت عليه أعراض خفيفة فقط.

أبلغ الملك عن فقدان حاسة التذوق والشم لبعض الوقت، وتحدث لاحقًا عن التجربة الغريبة والمحبطة والمحزنة في كثير من الأحيان" المتمثلة في التواجد بدون أصدقاء وأقارب أثناء الإغلاق، أصيب بفيروس كورونا مرة ثانية في فبراير 2022، ولكن بحلول هذا الوقت كان قد تم تطعيمه 3 مرات.

كان تشارلز مدافعًا عن الأدوية البديلة والتكميلية، وكان أيضًا راعيًا للهيئة التنظيمية المجلس العام لتقويم العظام، وقد دفعه هذا إلى حث وزراء الصحة على اعتماد نهج أكثر شمولية لمعالجة المشاكل الصحية - وهو نهج من المرجح أن يتخذه بنفسه الآن إلى جانب ما يوصف بأنه "جدول علاجات منتظمة".