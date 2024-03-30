شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لتجنب مضاعفات أدوية السرطان من مسلسل بدون سابق إنذار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناولت أحداث مسلسل بدون سابق إنذار بطولة الفنان آسر ياسين مرض سرطان الدم بعد إصابة الابن به وخضوعه لعدد كبير من التحاليل والفحوصات الطبية.

مسلسل بدون سابق إنذار أحد مسلسلات الشركة المتحدة ضمن سباق رمضان الدرامى 2024، الذى يتناول مشكلة صحية قد تصيب الكثير من الأشخاص خاصة الأطفال دون أن يدرى الآباء، وهى سرطان الدم الذى يتم اكتشافه بالصدفة في كثير من الأحيان.

إذا كنت تتلقى العلاج الكيميائي كجزء من علاج السرطان، فمن المحتمل أنك تعلمت بالفعل بعض الحيل لتسهيل التجربة.

ولكن هل هناك أي شيء لا يجب عليك فعله أثناء خضوعك للعلاج الكيميائي؟ وهل هناك أي شيء يجب أن تحاول تجنبه؟ إليك ما تريد أن يعرفه المرضى في علاج السرطان وفقا لموقع highfocuscenters

1. لا تأكل اللحوم النيئة أو المأكولات البحرية

تناول المواد الحيوانية غير المطبوخة في أي وقت يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالسالمونيلا والإشريكية القولونية وغيرها من الأمراض التي تنتقل عن طريق الغذاء، ويكون خطر الإصابة بالعدوى أكبر عندما تخضع لعلاج السرطان، لأن الأدوية المستخدمة لعلاجه يمكن أن تثبط جهاز المناعة .

ولحسن الحظ، تقتل الحرارة العديد من مسببات الأمراض التي تنقلها الأغذية والتي يمكن أن تصيبنا بالمرض.

بالنسبة للعديد من المرضى، يُسمح بتناول الخضار والفواكه غير المطبوخة، طالما أنها مغسولة، ولكن إذا كنت تخضع لعلاج كيميائي مكثف، مثل سرطان الدم أو سرطان الغدد الليمفاوية ، فقد يُطلب منك أيضًا تجنب المنتجات الخام

2. تجنب الأطعمة التي قد تؤدي إلى تفاقم الآثار الجانبية لعلاج السرطان

يمكن للأطعمة الصلبة والحارة والحمضية أن تؤدي إلى تفاقم تقرحات الفم التي تكون أحيانًا أحد الآثار الجانبية للعلاج الكيميائي، لذلك، قد ترغب في تخطي هذه الأنواع من الأطعمة أثناء العلاج.

يتفاعل الجريب فروت على وجه الخصوص مع الكثير من الأشياء المختلفة، بما في ذلك بعض الأدوية، لذا من الجيد دائمًا تجنبه، لكن تناول برتقالة أو شرب كوب من عصير الليمون لن يضرك.

قد ترغب أيضًا في تجنب المشروبات الباردة والحلويات المجمدة مثل العصائر والمشروبات الغازية مع أنواع معينة من العلاج الكيميائي، لأنها يمكن أن تسبب عدم الراحة إذا كنت تعاني من حساسية البرد المرتبطة بالعلاج الكيميائي .

3. لا تبدأ بتناول أي أدوية أو مكملات غذائية جديدة

لا بأس من تناول المكملات الغذائية إذا وصفها لك طبيبك، في بعض الأحيان يحتاج مرضى السرطان إلى هذه الأدوية لتصحيح نقص الفيتامينات أو مساعدتهم على هضم طعامهم بشكل صحيح. لكن لا تبدأ بأخذ أي شيء جديد دون التحدث إلى الطبيب الخاص بك أولاً.

4. تجنب التعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية

من الضرورى ارتداء ملابس واقية وواقية من الشمس بمعامل حماية SPF 30 عندما تكون بالخارج أثناء النهار، وتجنب أوقات ذروة التعرض، عندما تكون أشعة الشمس في أقوى حالاتها، وهذا ينطبق بشكل خاص على بعض مرضى السرطان.