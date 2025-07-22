شكرا لقرائتكم خبر عن ليس تقليل الملح وحده.. طبيب ينصح بهذا المعدن للتحكم في ارتفاع ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

ارتفاع ضغط الدم، المعروف أيضًا باسم فرط ضغط الدم، هو قاتل صامت، وهو عامل خطر رئيسي للسكتة الدماغية وأمراض القلب والكلى وغيرها من الأمراض المزمنة، ولسنوات، كان تقليل تناول الملح النصيحة المُعتمدة لإدارة ارتفاع ضغط الدم، إلا أن خبيرًا بارزًا في الطب الوظيفي يُشير إلى أن هذا لا يُمثل سوى نصف الحل، وقد أكدت الدكتورة شيرلي كوه، طبيبة الطب الوظيفي المقيمة في كوالالمبور، ماليزيا، على أهمية إضافة معدن أساسي واحد إلى النظام الغذائي لإدارة ارتفاع ضغط الدم، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

عندما يتعلق الأمر بارتفاع ضغط الدم، يتحدث الجميع عن تقليل تناول الملح، ولكن ما ينقصه هو إضافة البوتاسيوم، وهو أمر بالغ الأهمية، كما قالت الدكتورة كوه في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

دور البوتاسيوم في تنظيم ضغط الدم

يلعب البوتاسيوم دورًا حاسمًا في تنظيم ضغط الدم، وبينما ثبت أن الصوديوم يرفع ضغط الدم، فإن البوتاسيوم يمكن أن يقلل من آثاره، إن تقليل تناول الصوديوم لا يخفض ضغط الدم ونسبة الإصابة بارتفاع ضغط الدم فحسب، بل يرتبط أيضًا بانخفاض معدلات الإصابة والوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية.

ويعمل البوتاسيوم على إرخاء جدران الأوعية الدموية ومساعدة الجسم على التخلص من الصوديوم الزائد، مما يُخفف الضغط على الجهاز القلبي الوعائي، ببساطة، كلما زادت كمية البوتاسيوم التي تتناولها، زادت كمية الصوديوم التي تفقدها عبر البول.

تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم

حث التقرير الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو الذين يحاولون السيطرة على ضغط الدم على تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم، وأضافت "بدلاً من التركيز على تقليل الملح، يمكنك إضافة المزيد من الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم".

يتصدر الأفوكادو قائمة الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم، فهو فاكهة غنية بالعناصر الغذائية، وغني بالدهون الصحية للقلب والبوتاسيوم، يليه السبانخ، حيث توفر هذه الخضراوات الورقية جرعة قوية من البوتاسيوم إلى جانب المغنيسيوم، وهو معدن آخر مرتبط بتنظيم ضغط الدم، ويمكنك إضافة السبانخ إلى السلطات أو العصائر للحصول على جرعة يومية من البوتاسيوم.

والموز غني بالبوتاسيوم أيضًا، إلا أن الأطباء يُحذّرون من يعانون من مشكلات في سكر الدم من تناوله باعتدال، كما يُعد الفطر والفاصولياء والعدس مُفيدين للنظام الغذائي لتقليل ضغط الدم أيضًا، فإلى جانب البوتاسيوم، تُوفر هذه الأطعمة الألياف وعناصر غذائية أخرى تُعزّز صحة القلب بشكل عام.

بالإضافة إلى الأطعمة الكاملة، تقترح الدكتورة كوه أيضًا إضافة عصير الكرفس والبنجر للتحكم في ضغط الدم، حيث أن عصير الكرفس غني بالبوتاسيوم والنترات الطبيعية، مما يساعد على استرخاء الأوعية الدموية، أم البنجر فهو معروف بغناه بالنترات، ويساعد على توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم، كما تدعم الدراسات أن عصير البنجر يخفض ضغط الدم الانقباضي، مع تأثير ملحوظ يستمر لمدة تصل إلى 90 يومًا من الاستخدام.