انت الان تتابع خبر مقتل واصابة 16 باكستانيا بانفجار عبوة على حملة لتطعيم "شلل الأطفال" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأفاد مسؤول الشرطة كاشف ذو الفقار أن الهجوم وقع في معقل طالبان الباكستانية السابق في ماموند بإقليم خيبر بختونخوا المتاخم لأفغانستان.

وأضاف أن بعض الضباط المصابين في حالة حرجة ويخضعون للعلاج بمستشفى حكومي.



وتشهد حملات مكافحة شلل الأطفال في باكستان أعمال عنف بشكل منتظم. كثيراً ما يستهدف مسلحون فرق مكافحة شلل الأطفال والشرطة المكلفة بحمايتهم، بزعم أن حملات التطعيم هي مؤامرة غربية لتعقيم الأطفال.

لم يعلن أحد مسؤوليته على الفور عن هجوم يوم الاثنين، الذي جاء بعد ساعات من إطلاق السلطات أول حملة لمكافحة شلل الأطفال في العام الجديد.

وقال ذو الفقار إن الحملة توقفت في المنطقة التي وقع فيها الهجوم، وإن جميع العاملين في مجال مكافحة شلل الأطفال في أمان، فيما أعلنت السلطات أن الحملة ستستمر في أجزاء أخرى من البلاد.

باكستان وأفغانستان هما الدولتان الوحيدتان في العالم اللتان لا يزال مرض شلل الأطفال متوطناً بهما. العام الماضي.

وتم اكتشاف ما لا يقل عن 6 حالات جديدة لشلل الأطفال في باكستان، جميعها تقريباً في الشمال الغربي حيث يرفض الآباء في كثير من الأحيان تطعيم أطفالهم.

كان تفشي المرض بمثابة ضربة لجهود الدولة للقضاء على المرض، الذي يمكن أن يسبب شللاً حادًا لدى الأطفال.

في عام 2021، أبلغت باكستان عن حالة واحدة فقط، مما زاد الآمال بأنها كانت قريبة من القضاء على شلل الأطفال. ثم بدأ رصد حالات أخرى على الرغم من الجهود المبذولة لمكافحة شلل الأطفال.