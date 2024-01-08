انت الان تتابع خبر ملك الأردن: استمرار الحرب سيخلف جيلا كاملا من الايتام في غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الملك عبدالله الثاني في كلمة له خلال زيارته إلى صرح كيغالي التذكاري للإبادة الجماعية في العاصمة الرواندية، إن "نحو 30 ألفا في قطاع غزة في عداد القتلى والمفقودين خلال الأشهر الثلاثة الماضية، والغالبية العظمى منهم، أي حوالي 70%، من النساء والأطفال".وأوضح في الكلمة التي نشرتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" بأن "عدد الضحايا الأطفال في غزة تجاوز عدد الضحايا من الأطفال في كل الصراعات والحروب التي شهدها العالم خلال العام الماضي مجتمعة"، لافتا إلى أن "العديد من الأطفال الناجين فقدوا أحد والديهم أو كليهما؛ ما خلّف جيلا كاملا من الأيتام.".

وحذر من "مخاطر عدم التوصل للسلام العادل على أساس حل الدولتين، مشيرا إلى أن "العالم سيستمر بدفع ثمن باهظ لفشله في حل هذا الصراع، ولن نتمكن أبدا من أن ننعم بالسلام والاستقرار الحقيقيين في الشرق الأوسط".

ولدى وقوفه أمام صرح كيغالي، قال الملك الأردني: "يعلِّمنا هذا الصرح التذكاري أنه لا يمكننا أن نغض النظر عن أي صراع باعتبار حله بعيد المنال، ويبين لنا أنه من الممكن أن يقودنا الاحترام والعدل والتفاهم إلى مستقبل أفضل".

