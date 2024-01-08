انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. تنافس عابر للمكونات لاشغال رئاسة البرلمان والحكومات المحلية تؤخر حسم والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - • تنافس عابر للمكونات لاشغال منصب رئيس البرلمان.. والحكومات المحلية تؤخر حسم المنصب
• الفساد والتلكؤ يلاحقان مشاريع مداخل بغداد.. واتهامات لاحدى الشركات التي احيلت اليها المشاريع
• بغدادية ترعى ستة وتسعين يتيما في دارها وتطالب بقطعة ارض لايوائهم
• بعد انتهاكات مستمرة للسيادة.. بغداد تتحرك دوليا لاخراج القوات الاجنبية من العراق
• الفساد والتلكؤ يلاحقان مشاريع مداخل بغداد.. واتهامات لاحدى الشركات التي احيلت اليها المشاريع
• بغدادية ترعى ستة وتسعين يتيما في دارها وتطالب بقطعة ارض لايوائهم