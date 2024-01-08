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نشرة السومرية.. تنافس عابر للمكونات لاشغال رئاسة البرلمان والحكومات المحلية تؤخر حسم

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بغداد - ياسين صفوان - • تنافس عابر للمكونات لاشغال منصب رئيس البرلمان.. والحكومات المحلية تؤخر حسم المنصب

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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