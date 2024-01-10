انت الان تتابع خبر حريق الديوانية في نشرة السومرية.. شهادة ميلاد تتحول الى وفاة ومطالبات بمحاسبة المقصرين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - = مع بدء الفصل التشريعي الجديد.. لا اتفاق على مرشح لرئاسة البرلمان.. ومطالبات باعتماد التصويت الإلكتروني على القوانين.

= الهيئة القضائية تواصل حسم الطعون الانتخابية.. ومجالس المحافظات تنتظر المصادقة على النتائج.



= قصص حزينة يخلفها حريق الديوانية.. شهادة ميلاد تتحول الى وفاة قبل ان يجف حبرها.. ومطالبات بمحاسبة المقصرين.

= بغداد تريد خروجا سريعا للتحالف الدولي.. وتعد وجوده مزعزعا للاستقرار في ظل تداعيات حرب غزة.

