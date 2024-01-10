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حريق الديوانية في نشرة السومرية.. شهادة ميلاد تتحول الى وفاة ومطالبات بمحاسبة المقصرين

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بغداد - ياسين صفوان - = مع بدء الفصل التشريعي الجديد.. لا اتفاق على مرشح لرئاسة البرلمان.. ومطالبات باعتماد التصويت الإلكتروني على القوانين. 

= الهيئة القضائية تواصل حسم الطعون الانتخابية.. ومجالس المحافظات تنتظر المصادقة على النتائج.


= قصص حزينة يخلفها حريق الديوانية.. شهادة ميلاد تتحول الى وفاة قبل ان يجف حبرها.. ومطالبات بمحاسبة المقصرين.

= بغداد تريد خروجا سريعا للتحالف الدولي..  وتعد وجوده مزعزعا للاستقرار في ظل تداعيات حرب غزة.

 

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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