انت الان تتابع خبر بعد 3 سنوات من التحضير.. جامعة أمريكية تلغي معرضا لفنانة فلسطينية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - المعرض الذي يحمل عنوان "سامية حلبي: مراكز الطاقة" كان قيد الإعداد لمدة ثلاث سنوات وكان من المقرر افتتاحه في 10 شباط/فبراير.

وقال ماديسون جوردون، عضو مجلس إدارة مؤسسة الفنان، إن جامعة إنديانا قررت عدم افتتاح العرض كما هو مخطط له بسبب "مخاوف تتعلق بالسلامة".



وكتب جوردون في موقع إنستغرام: "ندعو باميلا ويتن (رئيسة جامعة إنديانا) لإعادة معرض سامية حلبي الاستعادي المقرر افتتاحه في فبراير/شباط المقبل"، مؤكدا على ضرورة "التمسك بالقيم المعلنة المتمثلة في التنوع وحرية التعبير والتعليم".

وأشار الى انه "يستحق الحرم الجامعي والمجتمع هذا العرض، ويستحق موظفو المتحف الذين عملوا بلا كلل خلال السنوات الثلاث الماضية هذا العرض، والفلسطينيون يستحقون أن يتم الاستماع إليهم ورؤيتهم".

كما شاركت الفنانة الفلسطينية حلبي هذا المنشور على صفحتها الشخصية، ويوقع أنصار الفنانة على عريضة لإعادة المعرض.