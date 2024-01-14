انت الان تتابع خبر مدير نفط ميسان يتوعد موظفين بالفصل بعد المطالبة بحقوقهم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واظهر مقطع فيديو مسجل خلال اعتصام وتجمع نظمه بعض موظفي شركة نفط البصرة مطالبين بحقوقهم فيما يخص أرباح عام 2022 وتوزيع قطع الأراضي التي لم يحصلوا عليها اسوة بباقي الشرائح وباقي موظفي شركات النفطي في المحافظات الأخرى.وظهر مدير شركة نفط البصرة في مقطع الفيديو وهو "يقسم" الموظفين الى فئات، حيث طلب من الموظفين الدخول الى الشركة للتفاوض مقابل توعده بفصل موظفين اخرين يبدو انهم "قادة التظاهرة" والقائمين على تحشيد الموظفين للمطالبة بحقوقهم، حيث توعد مدير شركة نفط البصرة بفصلهم من الوزارة.

بالمقابل، احتج الموظفون ورفضوا الدخول الى الشركة للتفاوض بعد التهديد والوعيد الذي طال زملائهم، مؤكدين انهم يقومون بالمطالبة بحقوق جميع الموظفين.