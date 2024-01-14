انت الان تتابع خبر يتجاوز عددهم 16 ألفاً.. ماذا تعرف عن التلاميذ المسجلين بصفوف التربية الخاصة؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة كريم السيد، إنَّ وزارته تسعى للنهوض بواقع التلاميذ المسجلين ضمن صفوف التربية الخاصة والذين لديهم نسبة إعاقة معينة، ويبلغ عددهم 16 ألفاً و296 تلميذاً موزعين بين المراحل الابتدائية ضمن صفوف التربية الخاصة والدمج التربوي، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.وأضاف أنَّ التلاميذ موزعون بين 1887 صفاً أو شعبة خاصة بهم تتلاءم مع وضعهم الصحي والتربوي، إذ يعاني البعض منهم عوقاً فيزياوياً أو بصرياً أو سمعياً أو ذهنياً أو من بطيئي التعلم، إضافة إلى الحالات نفسية.

وبيّن السيد أنَّ الوزارة أعدَّت خططاً خاصة لهذه الشريحة للنهوض بواقعهم العلمي، من خلال متابعتهم وتقديم الدعم لهم، فضلاً عن دمجهم بالمجتمع التربوي.

وبشأن الآلية المتبعة في الالتحاق بالصف الخاص، فإنه يتمُّ الاخذ بعين الاعتبار ملاحظات المعلم لوضع التلاميذ، وتقوم ادارة المدرسة بإحالتهم على اللجان الطبية المختصة، للحصول على تقرير يثبت حاجتهم الى صفوف التربية الخاصة.

وتشير التقارير الخاصة بالدراسات التربوية والنفسية في العراق، الى الزيادة الملحوظة في أعداد الأطفال الذين يعانون من العوق النفسي والبدني في الآونة الأخيرة، نتيجة الحروب والظروف الاستثنائية التي شهدتها البلاد والتلوث البيئي وتدني الخدمات الصحية، ما خلّف أعدادا كبيرة من الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

ونصت المادة (32) من الدستور العراقي على ان "ترعى الدولة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وتكفل تأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع".

وبحسب تربويين، فإن أعداد الأطفال المعاقين في حالة تزايد مستمر، نتيجة للظروف الاستثنائية التي مر بها البلد من حروب ونزاعات وحصار اقتصادي وتلوث البيئة، ما نتج عنه ولادات لأطفال معاقين جسديا وذهنيا ونفسيا.

يعد تخصص التربية الخاصة من التخصصات المهمة والتي تتبع لكلية التربية ويرغب عدد كبير من الطلاب في دراستها.

وتخصص التربية الخاصة هي مجموعة من البرامج التربوية والتي تهدف إلى إعداد أشخاص أكفاء لمساعدة الأشخاص ذوي الحاجات الخاصة، وذلك من أجل مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة على تنمية قدراتهم، والتكيف مع الاختلافات الفردية والاجتماعية.

وتعرف التربية الخاصة بأنها تعليم وتدريب الأفراد الغير قادرين على التعلم في برامج التعليم العادية بسبب وجود إعاقة ما، كما يتم تعريفها بأنها مجموعة الخدمات المنظمة التي يتم تقديمها للطفال غير العادي وذلك لكي ينمو نموا صحيحا، ويحقق ذاته.

