انت الان تتابع خبر بينهم ضباط.. السجن 10 سنوات لمدانين قاموا بتسجيل سيارات غير اصولية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى ي بيان ورد لـ الخليج 365، أن "المحكمة اصدرت احكامها بالسجن لمدة عشر سنوات بحق كل واحد منهم ومن بينهم سبعة ضباط ومنتسب، أضافة إلى اربعة اخرين يعملون في معارض السيارات والتخليص الكمركي".



وأضاف أن "هذه الاحكام صدرت استنادا لاحكام القرار160 / الفقرة ثانيا /1 لسنة 1983 المعدل وبدلالة المواد 47 و48و 49 من قانون العقوبات".