انت الان تتابع خبر اصطدام طائرتين في مطار باليابان (فيديو) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وجاء في بيان كاثاي باسيفيك أنها "تؤكد وقوع حادث مرتبط بطائرة تابعة لكاثاي باسيفيك بينما كانت متوقفة في مطار نيو كيتوس في سابورو اليوم".
وأضافت: "صدمت طائرة للخطوط الكورية (الرحلة) أيه 330 كانت تمر لدى تحركها على المدرج طائرتنا التي كانت متوقفة حينها ولم يكن على متنها أي مسافرين أو طواقم".
يذكر انه قبل أسبوعين وقع حادث تصادم كان من الممكن أن يكون كارثيا في مطار هانيدا في طوكيو عندما اصطدمت طائرة تابعة للخطوط اليابانية لدى هبوطها مع طائرة أصغر تابعة لخفر السواحل.