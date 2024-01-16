انت الان تتابع خبر اصطدام طائرتين في مطار باليابان (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء في بيان كاثاي باسيفيك أنها "تؤكد وقوع حادث مرتبط بطائرة تابعة لكاثاي باسيفيك بينما كانت متوقفة في مطار نيو كيتوس في سابورو اليوم".

وأضافت: "صدمت طائرة للخطوط الكورية (الرحلة) أيه 330 كانت تمر لدى تحركها على المدرج طائرتنا التي كانت متوقفة حينها ولم يكن على متنها أي مسافرين أو طواقم".