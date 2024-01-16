انت الان تتابع خبر يتناول حياة مايكل جاكسون.. فيلم سينمائي جديد سيبدأ تصويره هذا الشهر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المجلة، انه "سيبدأ عرض الفيلم السينمائي"مايكل" في 18 نيسان عام 2025".

وأشارت المجلة الى انه "سيقوم ابن عم مايكل جاكسون جعفر جاكسون بأداء دور المغني، وقد تولى أنطوان فوكوا المعروف بإخراجه لأفلام مثل King Arthur 2004 ،Training Day 2001، Southpaw 2015، والمسلسل The Equalizer تولى إخراج فيلم "مايكل".



يذكر أن مايكل جوزف جاكسون (1958 - 2009) هو المغني ومؤلف الأغاني والمنتج الموسيقي والراقص ومصمم الرقص والممثل الأمريكي. وهو أحد أنجح الفنانين في تاريخ موسيقى البوب والمعروف كـ"ملك موسيقى البوب". وتم تقليده بـ15 جائزة "غريمي" الموسيقية ومئات من الجوائز الأخرى.

وقد بلغ عدد التسجيلات المباعة التابعة له في العالم مليار نسخة. وأسهم مايكل جاكسون كثيرا في تطوير الموسيقى والرقص والموضة العالمية.

