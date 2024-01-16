انت الان تتابع خبر "اليونيسيف" تستنكر مقتل طفل في أربيل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المنظمة في منشور على منصة "X"، تابعته الخليج 365، انه "اليونيسيف تعبر عن صدمتها إزاء مقتل طفل يبلغ من العمر اا عامًا في الهجوم الذي وقع في أربيل، في إقليم كردستان العراق".

وشهدت مناطق مختلفة من إقليم كردستان مساء امس الاثنين، ضربات صاروخية بصواريخ باليستية وطيرات مسيرة، تبناها الحرس الثوري الإيراني، مشيرا الى انه ضرب "مقر تجسس" إسرائيليا في شمال العراق، فضلا عن أماكن تأوي "إرهابيين" لهم صلة بانفجار كرمان، بحسب قول الحرس الثوري، فيما قتل أربعة أشخاص وأصيب ستة آخرون في الهجوم.